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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:40

В Краснодарском крае приставы арестовали самолет за долг в шесть млн рублей

Организация долгое время скрывала воздушное судно
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Компания пыталась увести от приставов имущество

Компания пыталась увести от приставов имущество

Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодарском крае приставы ведут постоянную работу по аресту имущества у должников. К данным мерам прибегают, чтобы побудить должника выплатить все штрафы или алименты.

- В прошлом году мы арестовали самолет у автодорожной организации в Динском районе. Задолженность у компании составляла около шести миллионов рублей. Организация долгое время скрывала воздушное судно, - рассказал главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

Компания пыталась увести от приставов имущество. Но путем различных мероприятий удалось найти самолет и наложить арест. В настоящее время автодорожная организация считается банкротом.

Судьба самолета будет решаться конкурсным управляющим. Возможно, воздушное судно продадут, а деньги пойдут на погашение задолженности.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приставы изъяли более 4,5 тысячи автомобилей у должников.