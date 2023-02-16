В Краснодарском крае приставы арестовали самолет за долг в шесть млн рублей

Компания пыталась увести от приставов имущество Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодарском крае приставы ведут постоянную работу по аресту имущества у должников. К данным мерам прибегают, чтобы побудить должника выплатить все штрафы или алименты.

- В прошлом году мы арестовали самолет у автодорожной организации в Динском районе. Задолженность у компании составляла около шести миллионов рублей. Организация долгое время скрывала воздушное судно, - рассказал главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

Компания пыталась увести от приставов имущество. Но путем различных мероприятий удалось найти самолет и наложить арест. В настоящее время автодорожная организация считается банкротом.

Судьба самолета будет решаться конкурсным управляющим. Возможно, воздушное судно продадут, а деньги пойдут на погашение задолженности.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае приставы изъяли более 4,5 тысячи автомобилей у должников.