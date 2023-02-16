Достроить школу на 1550 мест по улице Байбакова планируют в этом году Фото: krd.ru

В Краснодаре с 16 по 17 февраля ограничат движение транспорта на участке улицы Карякина. Это связано с проведением теплосетей к будущей школе на 1550 мест по улице Байбакова.

Так, водители не смогут проехать в районе улицы Карякина, 17 с 22:00 16 февраля до 06:00 17 февраля. Движение транспорта организуют в объезд по улице Карякина в направлении улиц Московской и Котлярова.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

- Для жильцов дома оставят проезды во дворы и к парковкам, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас в новой школе по улице Байбакова строители занимаются кровлей, отделкой цоколя, первого и второго этажей, кладкой кирпича и перегородками на уровне третьего этажа. Кроме того, на объекте проводят инженерные сети, монтируют системы отопления и вентиляции, устанавливают оконные блоки.

Достроить школу на 1550 мест планируют в этом году.