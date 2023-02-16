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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:52

В Краснодарском крае приставы за год взыскали 28 млрд рублей c должников

В 2021 году показатели были на 490 млн рублей меньше
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
По алиментным платежам было взыскано более 2,345 млрд рублей.

По алиментным платежам было взыскано более 2,345 млрд рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае приставы ведут активную работу по взысканию средств у должников. В 2022 году на исполнении было более пяти миллионов производств, из них удалось закрыть 2,3 миллиона дел.

- Общая взысканная сумма составила 28,3 миллиарда рублей. Сюда вошли алименты, налоговые платежи и иные взыскания, которые были у приставов на исполнении, - рассказал главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, по алиментным платежам было взыскано более 2,345 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом, это на 425 миллионов рублей больше. Приставам удалось возбудить 2007 уголовных дел. Во время следования 18 должников погасили задолженность на общую сумму 4,5 миллиона рублей.