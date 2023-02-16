В Краснодарском крае приставы за год взыскали 28 млрд рублей c должников

По алиментным платежам было взыскано более 2,345 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае приставы ведут активную работу по взысканию средств у должников. В 2022 году на исполнении было более пяти миллионов производств, из них удалось закрыть 2,3 миллиона дел.

- Общая взысканная сумма составила 28,3 миллиарда рублей. Сюда вошли алименты, налоговые платежи и иные взыскания, которые были у приставов на исполнении, - рассказал главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, по алиментным платежам было взыскано более 2,345 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом, это на 425 миллионов рублей больше. Приставам удалось возбудить 2007 уголовных дел. Во время следования 18 должников погасили задолженность на общую сумму 4,5 миллиона рублей.