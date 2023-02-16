Проект благоустройства сквера Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Калининском районе Кубани по нацпроекту благоустроят сквер. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общественную территорию приведут в порядок в станице Гривенской. Сквер очистят от строительного мусора, демонтируют покрытия, металлические ограждения и гараж.

Специалисты переустроят проезд, организуют пешеходные дорожки и тропу для движения маломобильных групп населения и установят малые архитектурные формы.

- Детскую и спортивную площадки с прорезиненным покрытием оборудуют игровым комплексом и уличными тренажерами. Кроме того, в сквере установят сцену для массовых мероприятий, - отметил замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.