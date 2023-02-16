Отдых в санаториях Сочи подорожал на 20% летом

Туристы будут активно скупать путевки на курорт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи летом вырастут цены. Так, проживание в санаториях курорта подорожает на 15-20%. Туроператоры заявили, что это связано с трудностями выезда за границу для жителей России.

- В сложившихся условиях российские санаторные объекты пользуются повышенным спросом, выбиваясь из общего тренда низкой глубины бронирования, - рассказали в пресс-службе российского турагентства.

По предварительным данным, к середине марта в сочинских санаториях мест почти не останется. Туристы будут активно скупать путевки на курорт. Но, по словам туроператоров, рост цен россиян не пугает.