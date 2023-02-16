Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки насмерть сбил 38-летнего мужчину на пешеходном переходе. Авария произошла накануне, 15 февраля, в Ейском районе.

По предварительным данным, 65-летний водитель Skoda Kodiaq около 21:00 проезжал по улице Гоголя в Ейске. Не заметив пешехода, он не успел притормозить и сбил его. Мужчина в этот момент переходил дорогу по зебре.

- В результате происшествия пешеход погиб на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.