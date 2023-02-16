В Новороссийске утвердили зоны охраны трех объектов культурного наследия Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске утвердили зоны охраны трех объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты провели историко-культурные исследования, разработали проекты и утвердили зоны охраны трех памятников. Это, в частности, «Больница моряков» на улице Сакко и Ванцетти, 26, «Дом жилой» 1908 г., 1946 г. на улице Сакко и Ванцетти, 11а. Границы также утвердили для «Народного дома» на переулке Челиева, 6а.

- Утверждение границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости обеспечивают сохранение памятников в их исторической среде, – отметил вице-губернатор региона Роман Лузинов.

Как установила государственная комиссия, в годы великой Отечественной войны Новороссийск был разрушен практически до основания - на 96,5%. Многим восстановленным в городе-герое зданиям позже присвоили статус памятников истории и культуры.