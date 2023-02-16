Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/mchsri06

Следователи проводят проверку после ДТП в Ингушетии с пассажирским автобусом из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, авария произошла утром 16 февраля в Ингушетии. На федеральной дороге «Кавказ» в районе города Сунжа перевернулся рейсовый междугородний автобус, который следовал из Краснодара. Предварительно, в нем находились 19 пассажиров и два водителя. В результате ДТП погибли два человека.

- Следственными органами СК России по Республике Ингушетия проводится доследственная проверка. Количество пострадавших уточняется. Следователи и криминалисты СК России провели осмотр места происшествия, дополнительно осмотрели транспортное средство, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются. При проверке будет дана оценка действиям перевозчика по организации услуг пассажирам.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ведомства.