В Новороссийске уничтожили 250-килограммовую авиабомбу времен войны Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске уничтожили 250-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Боеприпас ранее обнаружили на одной из стройплощадок на улице Григорьева в Южном внутригородском районе.

На месте находки ввели локальный режим ЧС. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что это немецкая бомба общего назначения с фугасной боевой частью ФАБ-250. Снаряд лежал здесь со времен боевых действий в городе-герое.

Для уничтожения бомбы в Новороссийске ожидали прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России. Днем 16 февраля боеприпас уничтожили на полигоне.

- ФГКУ «Донской СЦ МЧС России», управление ГО и ЧС, МЧС, МВД, сотрудники администрации, экстренные службы, Новороссийское районное казачье общество принимали участие в общей командной работе по транспортировке и уничтожению опасного боеприпаса, - сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем telegram-канале.