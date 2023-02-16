Спасатели сняли горшок с помощью слесарного инструмента Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели сняли застрявший на голове полуторогодовалого ребенка горшок. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе «Кубань СПАС».

Все произошло днем 15 февраля в Кореновске. Малыш взял пластмассовый горшок и надел на голову. Мама не стала снимать его сама, так как побоялась навредить малышу. Тогда женщина обратилась за помощью к спасателям.

- Прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью слесарного инструмента аккуратно перекусили пластмассовую часть горшка и освободили голову ребенка, - рассказали в «Кубань-СПАС».

Как уточняют спасатели, помощь врачей малышу не понадобилась.