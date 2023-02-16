Сервис поиска работы запускает услугу быстрого трудоустройства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Формат one day offer — трудоустройство за один день — пользуется все большей популярностью. Экспресс-найм помогает компаниям находить сотрудников, а соискателям — вакансию буквально за сутки. Такая возможность появилась и на платформе Авито Работа — пользователи могут разместить бейдж «Могу выйти завтра» на резюме.

Функция доступна всем, кто ищет работу с помощью сервиса и готов приступить к обязанностям на следующий день. Салатовый бейдж позволяет работодателям быстро отобрать нужных ему кандидатов с помощью одноименного фильтра. Соискатели же могут выделить свое резюме среди остальных.

— Трудоустройство за один день распространено среди прогрессивных IT-компаний. Постепенно практику переняли и работодатели сегмента массовых профессий. Им свойственны большие объёмы и высокие темпы найма, и часто персонал нужен ещё «вчера» — на замену или для усиления. Находить работу или подработку быстрее хотят и соискатели. Как одна из крупнейших рекрутинговых платформ, мы помогаем обеим аудиториям находить точки соприкосновения, — говорит управляющий директор Авито Работы Артем Кумель.

Эксперт считает, что в будущем экспресс-найм будет перетекать и при подбор опытных, квалифицированных специалистов.

Сейчас на платформе значком «Могу выйти завтра» выделено более 60 тысяч резюме. Больше половины из них относятся к категории «Без опыта, студенты». Такие кандидаты чаще готовы выйти на работу после короткого инструктажа. При этом работодатели тоже все чаще трудоустраивают молодых и начинающих специалистов, чтобы обучить их под себя.

Салатовый бейдж популярен среди соискателей в следующих группах профессий: «Продажи» — 9% резюме, «Транспорт, логистика» — 8%, «Строительство» — 7%, «Административная работа» и «Производство, сырьё, сельское хозяйство» — по 4%, «Туризм, рестораны» — 3%. Работодатели из тех же сфер также наиболее часто прибегают к фильтру «Могу выйти завтра».

Эксперты онлайн-платформы отмечают, что при трудоустройстве за один день важно помнить о правилах безопасности. Выбрать надежную организацию соискателям помогает бейдж «Компания проверена». Кроме того, рекомендуются читать отзывы о компаниях.