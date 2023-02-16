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НовостиОбщество16 февраля 2023 14:15

Сервис поиска работы запускает услугу быстрого трудоустройства

Инструмент поможет найти вакансию или кандидата буквально за сутки
РЯШНОВА Ольга
Сервис поиска работы запускает услугу быстрого трудоустройства

Сервис поиска работы запускает услугу быстрого трудоустройства

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Формат one day offer — трудоустройство за один день — пользуется все большей популярностью. Экспресс-найм помогает компаниям находить сотрудников, а соискателям — вакансию буквально за сутки. Такая возможность появилась и на платформе Авито Работа — пользователи могут разместить бейдж «Могу выйти завтра» на резюме.

Функция доступна всем, кто ищет работу с помощью сервиса и готов приступить к обязанностям на следующий день. Салатовый бейдж позволяет работодателям быстро отобрать нужных ему кандидатов с помощью одноименного фильтра. Соискатели же могут выделить свое резюме среди остальных.

— Трудоустройство за один день распространено среди прогрессивных IT-компаний. Постепенно практику переняли и работодатели сегмента массовых профессий. Им свойственны большие объёмы и высокие темпы найма, и часто персонал нужен ещё «вчера» — на замену или для усиления. Находить работу или подработку быстрее хотят и соискатели. Как одна из крупнейших рекрутинговых платформ, мы помогаем обеим аудиториям находить точки соприкосновения, — говорит управляющий директор Авито Работы Артем Кумель.

Эксперт считает, что в будущем экспресс-найм будет перетекать и при подбор опытных, квалифицированных специалистов.

Сейчас на платформе значком «Могу выйти завтра» выделено более 60 тысяч резюме. Больше половины из них относятся к категории «Без опыта, студенты». Такие кандидаты чаще готовы выйти на работу после короткого инструктажа. При этом работодатели тоже все чаще трудоустраивают молодых и начинающих специалистов, чтобы обучить их под себя.

Салатовый бейдж популярен среди соискателей в следующих группах профессий: «Продажи» — 9% резюме, «Транспорт, логистика» — 8%, «Строительство» — 7%, «Административная работа» и «Производство, сырьё, сельское хозяйство» — по 4%, «Туризм, рестораны» — 3%. Работодатели из тех же сфер также наиболее часто прибегают к фильтру «Могу выйти завтра».

Эксперты онлайн-платформы отмечают, что при трудоустройстве за один день важно помнить о правилах безопасности. Выбрать надежную организацию соискателям помогает бейдж «Компания проверена». Кроме того, рекомендуются читать отзывы о компаниях.