Губернатор Кубани проверил застройку новых жилых микрорайонов Темрюка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани проверил застройку новых жилых микрорайонов Темрюка. Вениамин Кондратьев проинспектировал строительство во время рабочей поездки в муниципалитет.

Первым объектом стал ЖК «Морской» по улице Обороны, 2 - три восьмиэтажных дома на 364 квартиры. В январе 2021 года было выдано разрешение на строительство. Но при проверке в 2022 году выяснилось, что ЖК не обеспечен достаточным количеством мест в школах и детсадах. Кроме того, возле домов не хватает парковок и зеленых зон.

Проблема с нехваткой соцобъектов возникла и у ЖК «Сады у моря» на улице Дальней, 30. Здесь строят три восьмиэтажных дома на 1520 квартир. Губернатор края поручил главе района Федору Бабенкову обеспечить дома соцобъектами.

- Ни один дом не будет сдан, пока их не обеспечат необходимой инфраструктурой в соответствии с нормами комплексной застройки, - отметил Вениамин Кондратьев.

ЖК «Панорама» на улице Розы Люксембург, 69 готов на 22%. Застройщик получил отказ на строительство в 2017 году, но обжаловал его в суде. Восьмиэтажный дом на 82 квартиры запроектировали на склоне грязевого вулкана. Здесь не хватает нужного благоустройства и парковок, а сам ЖК находится вблизи музея-экспозиции военной техники «Военная горка».

В феврале 2019 года суд удовлетворил иск администрации о сносе дома. Однако решение не исполнено. Глава региона поручил рассмотреть возможность создания на участке парка.

– Прежде всего это опасно для будущих жильцов из-за несоблюдения требований и параметров застройки. К тому же многоэтажка будет закрывать собой уникальную экспозицию. Есть судебное решение, и его нужно исполнять, - отметил Вениамин Кондратьев. - Дома здесь быть категорически не должно.