В Сочи на месте выброшенных во время шторма машин обнаружен еще один автомобиль

Останки машины обнаружили под камнями. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в поселке Головинка после шторма на берег вынесло остатки двух иномарок. По данным kp.ru, когда машины стали убирать с помощью спецтехники, было обнаружено еще одно, третье авто. Под слоем камней раскопали часть разорванной "семерки" - сохранились лишь колеса и мост.

По предварительным данным, эти машины могло смыть в море во время шторма в июне 2022 года. Тогда потоком воды унесло 14 автомобилей.

- Сотрудниками полиции проведен осмотр, в результате которого установлены владельцы транспортных средств, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - В момент происшествия в данных автомобилях людей не было.

Восстановлению машины не подлежат.