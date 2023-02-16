От удара опора ЛЭП упала на иномарку Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани Lada снесла опору ЛЭП после столкновения с иномаркой. Авария произошла днем 16 февраля в станице Варениковской Крымского района.

По предварительным данным, 56-летний водитель Exeed LX не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta и столкнулся с ним. От удара легковушка, за рулем которой находился 32-летний мужчина, продолжила движение и врезалась в опору ЛЭП. Во время столкновения конструкция упала на иномарку.

- В результате ДТП 57-летняя пассажирка иномарки и водитель отечественного автомобиля с различными травмами доставлены в медучреждение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ингушетии перевернулся пассажирский автобус из Краснодара. В аварии погибли два человека.