Глава региона проверил застройку новых микрорайонов Темрюка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюкском районе создадут комиссию по проверке градостроительного и земельного законодательства. Такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в муниципалитет.

Перед заседанием общественного градостроительного районного совета глава региона проверил застройку новых микрорайонов Темрюка. Как отметил губернатор, жилые комплексы не сдадут, пока их не обеспечат соцобъектами.

- Сегодня на Кубани действуют единые требования комплексной застройки с необходимыми жителям школами и детскими садами, больницами, спортивными и детскими площадками, зелеными зонами. Однако ряд возводимых объектов в муниципалитете не соответствует им, - отметил глава региона. - Необходимо создать межведомственную комиссию и проверить соблюдение градостроительного и земельного законодательства.

Комиссию возглавит вице-губернатор Сергей Власов. В ее состав войдут сотрудники профильных министерств, департаментов и экологи.

- Начнем работать со следующей недели. Проверим строящиеся объекты и выданные разрешения, ситуацию с землями лесного фонда, резервы и лимиты мощностей коммунальной инфраструктуры, - сказал Сергей Власов.

Как отметил глава района Федор Бабенков, администрация муниципалитета совместно с межведомственной комиссией определит пути и сроки исправления нарушений.