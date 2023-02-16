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НовостиОбщество16 февраля 2023 15:01

Кубанские предприятия заключили контракты на 26,9 млн рублей на выставке «UPAKEXPO»

Продукцию на экспозиции представили пять региональных производств
Светлана ОВДЕЙ
Кубанские предприятия заключили контракты на 26,9 млн рублей на выставке «UPAKEXPO» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские предприятия заключили контракты на 26,9 млн рублей на выставке «UPAKEXPO» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские предприятия заключили контракты на 26,9 млн рублей на выставке «UPAKEXPO». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Международная выставка прошла в Москве. Продукцию на региональном стенде представили пять кубанских предприятий – это упаковка для лекарств и продуктов, самоклеящиеся этикетки и вакуумные пакеты, тара для бытовой химии и товаров для животных.

Всего участники экспозиции подписали 37 контрактов на 26,9 млн рублей.

- Сейчас предприятия ведут переговоры с отечественными компаниями о заключении еще девяти договоров на 10,5 миллиона рублей, - отметил директор краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.

В этом году промышленные презентации края организуют на 76 выставках. Подать заявку на участие и проконсультироваться можно на сайте Фонда развития промышленности Краснодарского края.