Кубанские предприятия заключили контракты на 26,9 млн рублей на выставке «UPAKEXPO» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские предприятия заключили контракты на 26,9 млн рублей на выставке «UPAKEXPO». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Международная выставка прошла в Москве. Продукцию на региональном стенде представили пять кубанских предприятий – это упаковка для лекарств и продуктов, самоклеящиеся этикетки и вакуумные пакеты, тара для бытовой химии и товаров для животных.

Всего участники экспозиции подписали 37 контрактов на 26,9 млн рублей.

- Сейчас предприятия ведут переговоры с отечественными компаниями о заключении еще девяти договоров на 10,5 миллиона рублей, - отметил директор краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.

В этом году промышленные презентации края организуют на 76 выставках. Подать заявку на участие и проконсультироваться можно на сайте Фонда развития промышленности Краснодарского края.