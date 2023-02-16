Качество питания в школах Кубани обсудили на краевом совещании

Качество питания учеников контролируют члены родкомов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Качество школьного питания обсудили на краевом совещании с заместителями глав муниципалитетов Краснодарского края. В учебных заведениях региона питаются 684 тысячи учеников. Их меню должно быть не только полезным, но и вкусным, а подача – эстетичной.

- В рейтинге Федерального центра мониторинга питания Кубань находится в зеленой зоне и выгодно отличается от других регионов страны. Но все равно есть недочеты в некоторых районах. Пристальный контроль за школьным питанием должен осуществляться на всех уровнях, - рассказала Анна Минькова.

Родители почти 4,6 тыс. детей с ОВЗ и 902 детей-инвалидов получают компенсации за школьное питание. Деньги приходят на расчетный счет не позднее 10-го числа каждого месяца. Члены родительских штабов на местах контролируют проблемные ситуации и решают их совместно с руководством школ.