Сотрудничество кубанской епархии и казачества обсудили в Краснодаре

Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошел семинар-совещание, участники которого обсудили вопросы взаимодействия кубанской епархии и казачества.

- Единство русской православной церкви и Кубанского казачьего войска влияет на формирование казачьей молодежи. В Краснодарском крае 76 школ и 49 детсадов имеют региональный статус «казачья образовательная организация». Также есть еще 5 тысяч классов казачьей направленности, семь казачьих кадетских корпусов, семь учебных заведений из Ассоциации казачьих вузов и 25 средних профессиональных организаций. Воспитанников этих учебных заведений поддерживают и наставляют представители духовенства, - рассказал войсковой атаман, вице-губернатор региона Александр Власов.

В корпусе казаков-наставников сегодня работают более 1,6 тыс. человек. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации. Вместе с представителями духовенства казаки-наставники посещают казачьи классы и проводят с ребятами уроки.