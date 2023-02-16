На Кубани созданы меры поддержки для малого и среднего аграрного бизнеса

Фермеры Кубани могут вернуть часть средств, потраченных на выращивание овощей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае появятся новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Вырос размер гранта «Агростартап». Теперь предприниматели, которые реализуют проекты в мясном и молочном скотоводстве могут получить до 7 млн рублей. Поддержка животноводов, работающих в сельхозкооперативах составит 8 млн рублей. Аграрии, занятые другими видами сельхозбизнеса, смогут рассчитывать на гранты до 5 млн рублей, в том числе и фермеры, выращивающие овощи и фрукты.

- На Кубани самый мощный фермерский сектор в стране. В регионе работает более 1 миллиона личных подсобных и 13 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств. Кубанские фермеры собирают высокие урожаи и вносят весомый вклад в укрепление экономического суверенитета страны. Мы видим потенциал в малых формах хозяйствования, - рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В регионе действует комплекс мер поддержки малого и среднего агробизнеса в 2023 году. На сельскохозяйственных ярмарках местным фермерам предоставляют бесплатные торговые места. Также жители Кубани, желающие организовать сельские усадьбы в малых населенных пунктах, могут рассчитывать на социальные выплаты. Кубанцы, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие налог на профессиональный доход, имеют право оформить субсидии и вернуть часть затрат на производство овощей открытого грунта и картофеля.