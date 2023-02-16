В клинико-диагностическом центре Новороссийска заменили устаревший компьютерный томограф новым аппаратом

Новый аппарат вместо устаревшего приобрели за счет краевых средств. Фото:пресс-службы администрации Краснодарского края.

В клинико-диагностический центр Новороссийска за счет краевых средств приобрели новый компьютерный томограф. Аппарат оснащен усиленной платформой для транспортировки пациентов и обладает усовершенствованным интуитивно-понятным интерфейсом.

- Это самый современный компьютерный томограф. Сего помощью мы сможем оказывать высококачественную медицинскую помощь пациентам, выявлять различные образования и другие патологии, - рассказал главный врач центра Грант Абоян.

Всего в 2022 году современные томографы были приобретены для 18 медучреждений Краснодарского края. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» краевые больницы оснащены новым оборудованием, в них регулярно проводят капитальные ремонты и обновляют автопарки.