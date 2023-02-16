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НовостиЭкономика16 февраля 2023 16:49

В Сочи открылся первый российский капсульный отель

Аэрогостиница разместилась на территории аэропорта курорта
Евгения ХАЛИКОВА
Площадь капсулы для сна - 2,4 кв.м. Фото: пресс-службы международного аэропорта Сочи.

Площадь капсулы для сна - 2,4 кв.м. Фото: пресс-службы международного аэропорта Сочи.

В аэропорту Сочи открылась первая капсульная гостиница в стране. Это 12 изолированных друг от друга номеров площадью 2,4 кв. м. Внутри капсул имеются спальное место для сна, разъемы для подзарядки гаджетов, настольная лампа и полочки.

- Также предусмотрены охраняемые места для багажа пассажиров, куда поместятся даже лыжи или сноуборд. Каждая капсула обеспечена вентиляцией и кондиционированием, - отметили в пресс-службе воздушной гавани Сочи.

Путешественнику отдых в такой капсуле обойдется в 700 рублей за час при условии долгосрочного размещения. Дети до семи лет размещаются бесплатно.