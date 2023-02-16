На Кубани машиностроителям будут компенсировать скидки на выпускаемую продукцию

Кубанским машиностроителям компенсируют из федерального бюджета скидки на выпускаемую продукцию. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Семь кубанских производителей пищевого оборудования получат компенсации за скидки на выпускаемую продукцию. Выпускаемое ими оборудование покупатели смогут приобрести со скидкой в размере 15%. Общий объем поддержки машиностроителей составит 147,6 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

– Краевые предприятия активно пользуются федеральными мерами господдержки. В 2022 году на поддержку производителей из федерального бюджета было выделено свыше 2,5 миллиардов рублей. средства пошли на реализацию выпускаемого оборудования со скидками, а также на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Еще 160 миллионов рублей предоставили машиностроителям в рамках госпрограммы развития краевой промышленности, – рассказал глава кубанского департамента промышленной политики Дмитрий Хмелько.

На Кубани работают более 40 предприятий, выпускающих технику и оборудование для предприятий санаторно-курортного комплекса, пищевой промышленности, общественного питания, а также пищеблоков медицинских и образовательных учреждений.