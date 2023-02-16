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НовостиОбщество16 февраля 2023 17:38

В Краснодаре на Пушкинской площади откроется масленичная ярмарка

С 22 по 26 февраля для горожан и гостей краевого центра будут работать аттракционы и фермерские лавки
Евгения ХАЛИКОВА
Сжигание чучела Масленицы.

Сжигание чучела Масленицы.

Фото: Иван Макеев

В Краснодаре с 22 февраля на площади Пушкина будет работать масленичная ярмарка. Для жителей и гостей города на площади установят аттракционные и лавки, где можно будет приобрести фермерские продукты. В ресторанных двориках всех желающих будут кормить горячими блинами.

- В выходные, 25 и 26 февраля запланированы концерты «Проводы русской зимы» с выступлением фольклорных коллективов, - рассказали в пресс-службе краевого центра.

Также масленичную атмосферу создадут народные игры и забавы с массовым перетягиванием каната и шуточными кулачными боями. Продлится масленичная неделя до 26 февраля.