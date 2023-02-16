Хирурги Кубани впервые провели сложную гибридную операцию по удалению желчных камней

На протяжении пяти лет пациентка страдала от желчнокаменной болезни. Фото: пресс-службы ККБ № 2

Врачи второй краевой клинической больницы первыми в регионе провели сложную гибридную операцию по удалению камней из желчных протоков. На операционном столе оказалась 25-летняя девушка, в течение пяти лет страдающая от желчнокаменной болезни. Хирурги неоднократно пытались ей помочь, но даже удаление желчного пузыря не решило проблему. Пациентку все так же мучили камни, оставшиеся в желчных протоках.

- После длительного консилиума медики решились на гибридную операцию. Под постоянным эндоскопическим контролем при помощи бронхоскопа хирург с помощью огромного спектра различных эндоскопических и хирургических инструментов удалил семь камней из организма девушки. Такая операция требует очень высокой квалификации и опыта врачей и слаженной работы всей операционной бригады, - рассказали в пресс-службе ККБ № 2.

Операция прошла успешно. Девушка получила рекомендации врачей и уже выписана домой.