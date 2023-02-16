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НовостиЗвезды16 февраля 2023 18:17

Валерий Гергиев не выступил в Сочи на гала-концерте открытия Зимнего фестиваля искусств

Гергиева заменил дирижер Алексей Рубин
Евгения ХАЛИКОВА
О замене участников сообщили менее, чем за час до открытия. Фото: пресс-служба Русского концертного агентства.

О замене участников сообщили менее, чем за час до открытия. Фото: пресс-служба Русского концертного агентства.

Валерий Гергиев не смог принять участие в гала-концерте открытия Зимнего фестиваля искусств, который сейчас проходит в Сочи. Выступление маэстро анонсировали месяц назад. Георгиев должен был выступить вместе с народным артистом СССР Юрием Башметом.

- Валерий Гергиев не смог прилететь в Сочи по независящим от фестиваля причинам. Вместо него в концерте открытия фестиваля примет участие Алексей Рубин, - сообщили за час до события в пресс-службе Русского концертного агентства.

XVI Зимний международный фестиваль искусств считается главным культурным событием зимы в России. Площадка ежегодно представляет разнообразную программу. В 2023 году в фестивале заявлены Юрий Башмет, Светлана Захарова, Теодор Курентзис, Ильдар Абдразаков и другие.