В трех самых подтопляемых районах Краснодара в 2023 году начнут строить ливневки

Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В 2023 году в Краснодаре приступят к реализации трех больших инфраструктурных проектов - строительству ливневых канализаций в самых проблемных и подтопляемых районах города. Коллекторы появятся на Западном обходе, в Музыкальном микрорайоне и в районе улиц Героев Разведчиков и Аверкиева.

- Первый и самый масштабный объект - строительство второй очереди 20-го канализационного коллектора в районе Героев Разведчиков и Аверкиева. Строительство начнется во втором квартале 2023 года. Выделены федеральные средства в объеме 13,3 млрд руб., еще 3,1 млрд руб. направил краевой бюджет и 200 млн поступили из городского бюджета. Примерно с марта по май этого года будет получена госэкспертиза, и начнутся работы, - рассказала глава администрации Краснодара Евгений Наумов.

Также в 2023 году в краевом центре будет достроено 35 социальных объектов —21 детский сад, 10 школ, три спорткомплекса и детская поликлиника в микрорайоне Гидростроителей.