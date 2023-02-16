С начала января акушеры Ростова-на-Дону приняли роды у 17 несовершеннолетних мам

Несовершеннолетние мамы осваивают правила ухода за малышами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии Ростова-на-Дону акушеры фиксируют бум родов у девочек-подростков. С начала года здесь стали мамами 17 юных ростовчанок в возрасте от 14 до 17 лет. Причем шесть из них уже замужем.

- Мамами стали шесть 15-летних пациенток, столько же – шестнадцатилетних, три 17-летние и две 14-летние, - прокомментировал заведующий родильным отделением НИИАПа Георгий Смолянинов корреспонденту «КП» - Ростов-на-Дону».

Роды у всех мам-школьниц прошли без осложнений, а малыши появились на свет без патологий. Кстати, из всех 17 человек лишь одна несовершеннолетняя роженица отказалась от ребенка из-за сложного финансового положения.