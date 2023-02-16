Узнали, где будут отключения света в Сочи 17 февраля 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 28 и 29 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

В зону отключения попадут жители улиц Кропоткинская, Черновицкая, Блинова, Ворошиловградская, Чайная, Табачная, Веринская, Мира, Жемчужная, Взлетная, Чкалова, Лазурная, Просвещения 163, Чпер, Аэровокзальный, Армянская,Воровского, Владимировская, Центральная, Шаумяна, Буковая, Дубовая, Целинная, Пластунская, Островского, Кипарисовая 16, Фадеева 30, Курортный проспект 4, Стартовая, Виноградная, Целинная и Плеханова.

Также останутся без благ цивилизации жители садовых товариществ «Труд», «Зефанос-4», «Медик», «Лесное», «Вишневый», «Крутые горки» и «Вишневый». Потухнут лампочки в домах людей, проживающих на переулках Виноградный, Теневой 43, 45 и Юртовский.