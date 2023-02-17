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НовостиОбщество17 февраля 2023 4:41

Что произошло за ночь 17 февраля в Краснодарском крае

Хирурги Кубани впервые провели сложную гибридную операцию по удалению желчных камней
Алексей ГУК

Хирурги Кубани впервые провели сложную гибридную операцию по удалению желчных камней. Во время операции врачи удалили семь камней размером от 1 до 2 см.

В трех самых подтопляемых районах Краснодара в 2023 году начнут строить ливневки. Системы водоотведения появятся в Музыкальном и Восточно-Кругликовском микрорайонах, а также на Западном обходе.

В Сочи на месте выброшенных во время шторма машин обнаружен еще один автомобиль. Это часть «семерки».

Валерий Гергиев не выступил в Сочи на гала-концерте открытия Зимнего фестиваля искусств. Его заменил дирижер Алексей Рубин.