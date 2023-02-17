Что произошло за ночь 17 февраля в Краснодарском крае

Хирурги Кубани впервые провели сложную гибридную операцию по удалению желчных камней. Во время операции врачи удалили семь камней размером от 1 до 2 см.

В трех самых подтопляемых районах Краснодара в 2023 году начнут строить ливневки. Системы водоотведения появятся в Музыкальном и Восточно-Кругликовском микрорайонах, а также на Западном обходе.

В Сочи на месте выброшенных во время шторма машин обнаружен еще один автомобиль. Это часть «семерки».

Валерий Гергиев не выступил в Сочи на гала-концерте открытия Зимнего фестиваля искусств. Его заменил дирижер Алексей Рубин.