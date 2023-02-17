В Краснодаре продолжают обрабатывать тротуары от гололеда

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В Краснодаре ночью осадков не было, зато утром город слегка припорошило снегом. Из-за минусовых температур на дорогах образовалась корка льда. Водителей просят быть осторожными и не выезжать на летней резине. Тротуары продолжают посыпать песком.

- Ночью дороги от наледи обрабатывали 40 комбинированных машин. Для этого использовали более 290 тонн песко-соляной смеси. Остановки, пешеходные переходы и тротуары с раннего утра обрабатывать противогололедными материалами и расчищать от снега продолжают 569 рабочих, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

По прогнозам, днем 17 февраля ожидается снег. На выходных потеплеет, и в регионе в течение трех дней будут идти дожди.