Водителям рекомендовали не выезжать в Геленждик из-за гололеда

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Геленджик замело снегом в ночь на 17 февраля. Гололед наблюдается в городе и на федеральных трассах. Водителям рекомендовали не выезжать в сторону курорта.

- В ближайшее время синоптики обещают сохранение неблагоприятных погодных условий на территории Геленджика. Призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости, тем более не выезжать на летней резине, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

По прогнозам, 17 февраля в Геленджике пройдет снег. А 19 февраля, в воскресенье, курорт накроет ливень.