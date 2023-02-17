Школьникам из Анапы показали, как оказывать медицинскую помощь. Фото: "Анапское Черноморье".

В Анапе школьников научили оказывать первую медицинскую помощь. К ученикам коррекционной школы № 27 в Нижнем Джемете приехали волонтеры проекта «Белые сердца». Все они учатся в индустриальном техникуме.

Инициаторами проекта выступили помощники депутата Госдумы РФ Владимир Пономарев, Светлана Хижняк и Александр Асташев.

- Это замечательный проект. Хочу от души поблагодарить команду депутата Госдумы Ивана Ивановича Демченко за такое нужное и полезное дело, - сообщила завуч по воспитательной работе коррекционной школы № 27 Елена Филинова.

Уточняется, что студенты-волонтеры провели для учеников мастер-класс. Они показали школьникам приемы оказания первой медицинской помощи в формате квеста.