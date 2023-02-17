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НовостиОбщество17 февраля 2023 5:36

На Кубани из аварийного жилья переселят около двух тысяч человек

Людям предоставят новое жилье в 2023 году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в 2023 году планируют переселить из аварийного жилья около двух тысяч человек. На эти цели выделили 2,8 млрд рублей.

- Людей переселяют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По программе расселят жителей аварийных домов в Краснодаре, Сочи, Белореченском, Апшеронском и Северском районах. До конца 2023 года планируем завершить переселение порядка двух тысяч человек из 838 аварийных квартир. Часть жильцов выбирает компенсационные выплаты, часть – новые квартиры, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани расселяют жителей домов, признанных аварийными до 2017 года. В прошлом году переселили 739 человек.