На Кубани из аварийного жилья переселят около двух тысяч человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в 2023 году планируют переселить из аварийного жилья около двух тысяч человек. На эти цели выделили 2,8 млрд рублей.

- Людей переселяют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По программе расселят жителей аварийных домов в Краснодаре, Сочи, Белореченском, Апшеронском и Северском районах. До конца 2023 года планируем завершить переселение порядка двух тысяч человек из 838 аварийных квартир. Часть жильцов выбирает компенсационные выплаты, часть – новые квартиры, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани расселяют жителей домов, признанных аварийными до 2017 года. В прошлом году переселили 739 человек.