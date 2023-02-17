Неплательщика алиментов из Краснодара разыскали в Москве

Работа в данном направлении продолжается

Безответственный отец накопил более 700 тысяч алиментов на содержание собственного ребенка. Деньги он не платил несколько лет и на связь не выходил.

- Было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в размере четвертой части всех видов заработка. Кроме этого, судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об ограничении должника на право выезда за границу, специального права на управление транспортным средством, а также о запрете на регистрационные действия автомобиля. Арест наложили и на банковские счета, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарского края.

Но и эти меры не помогли. Мужчину искали в Тимашевском районе, в Краснодаре, Московской области. И нашли в Москве. Там приставы установили место его работы, в настоящий момент взыскание обращено на заработную плату должника, добавили приставы.