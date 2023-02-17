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НовостиКарта Кубани17 февраля 2023 5:49

В Анапе пройдет фестиваль блинов с 20 по 26 февраля

Его проведут в честь масленицы
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе пройдет Фестиваль блинов. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе пройдет Фестиваль блинов. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе пройдет фестиваль блинов с 20 по 26 февраля. Мероприятие проведут на Театральной площади в честь масленицы.

- В ближайшее время на площади установят деревянные ярмарочные домики. Там жители и гости курорта смогут угоститься вкусными блинами, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что все желающие смогут попробовать не только блины. Людям предложат согреться горячими напитками. Также отведать фермерские сыры, сладости и многое другое.