Алексей Копайгородский обсудил с жителями Верхнего Юрта планы развития села. Фото: t.me/officialsochi

Мэр Сочи обсудил планы развития села с жителями Верхнего Юрта. В селении живет более 5 тысяч человек. Для конструктивного диалога с местными создан совет ТОС.

- Проектом Генплана предусматривается строительство 7 детских садов и 3 школ. Также планируют возвести 2 поликлиники, 2 организации дополнительного образования. Кроме того, начнется развитие инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети, - сообщили в администрации Сочи.

Уточняется, что концепция разработана с учетом пожеланий горожан. Документ по-прежнему дополняется.

Офисы по ознакомлению с предварительной версией Генплана открыты во всех районах курорта. В конце февраля в системе «Генплан Сочи РФ» опубликуют откорректированную версию с учетом предложений граждан.