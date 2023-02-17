В Ленинградском районе открыли поликлинику после капремонта

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В Ленинградском районе после капремонта открылась поликлиника ЦРБ. Этого события местные жителей ждали с нетерпением.

- Медучреждение обслуживает 45 тысяч человек и рассчитано на прием 700 человек в смену. Здание требовало ремонта. Здесь заменили кровлю, сделали новую вентиляцию, полностью обновили коммуникации и внутреннюю отделку, оснастили кабинеты современным оборудованием: маммографом, рентгеновским комплексом, аппаратом УЗИ, эндоскопическими системами. Работы провели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Теперь жители со всего Ленинградского района смогут с комфортом ожидать своей очереди, получать медицинскую помощь, а медперсонал - работать в достойных условиях.