Жителям Краснодара предлагают бесплатно освоить новую профессию

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В Краснодаре можно получить новое дополнительное образование и совершенно бесплатно. Получить новые знания помоет федеральные проект «Содействие занятости».

- Записаться на бесплатные занятия и подать заявление через личный кабинет можно на Единой цифровой платформе «Работа России», - сообщили в мэрии города.

Но получить дополнительное образование могут не все. Заявку одобрят:

- желающему обучиться возрастом до 35 лет;

- студентам последних курсов вузов и колледжей, которые не могут найти работу по специальности;

- тем, у кого нет профессионального или высшего образования;

- тем, кто окончил учебу или отслужил в армии, но после этого в течение четырех месяцев не смог трудоустроиться;

- безработным мамам детей дошкольного возраста;

- женщинам, находящимся в декрете;

- желающим обучиться возрастом старше 50 лет и предпенсионного возраста;

- безработным, зарегистрированным в органах службы занятости;

- работникам, находящиеся под риском увольнения.

Обучение организовывает агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Russia, Роструд и ведущие вузы России. Программа обучения рассчитана до 2024 года.

В прошлом году обучение прошли 1804 краснодарца. Большинство из них нашли новую работу или открыли собственное дело.