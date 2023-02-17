Жителю Адыгеи дали 11 лет тюрьмы за сожженную заживо возлюбленную

Суд озвучил приговор

В Адыгее осудили жителя хутора Северо-Восточные Сады Майкопского района. Мужчина в марте 2021 года во время ссоры из ревности облил возлюбленную спиртосодержащей жидкостью и поджег ее. Женщина скончалась от ожогов.

- Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» расследовано следственным отделом по Майкопскому району. Суд вынес приговор, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее.

Суд назначил мужчине 11 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.