Жителей Краснодара предупредили о сильных ливнях со снегом и градом до 20 февраля

Прогноз погоды на выходные

В Краснодаре из-за потепления снег сменят дожди. В воскресенье, 19 февраля, ожидается залповый ливень.

- С 17 февраля и до утра 20 февраля местами в крае и Краснодаре ожидаются сильные осадки: дождь, снег, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с, - сообщили в единой диспетчерской службе Краснодара.

В отдельных районах ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Синоптики сообщают, что прогноз относится к опасным явлениям.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что ураган в Новороссийске бушевал несколько дней: в городе-герое сильным ветром переворачивало грузовики и даже многотонные морские контейнеры. Норд-ост и заморозки превратили Новороссийск в ледяное царство, все вокруг на улице покрылось толстой коркой льда. Последствия непогоды здесь устраняют до сих пор.