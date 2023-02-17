Финансирование госпрограммы по развитию общественной инфраструктуры увеличено почти на 49 млрд рублей

Руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко провел очередное расширенное заседание комитетов ЗСК по рассмотрению предложений о внесении изменений в краевую госпрограмму «Развитие общественной инфраструктуры»

Предваряя обсуждение, председатель ЗСК напомнил, что обозначенная госпрограмма направлена на формирование развитой инфраструктуры, что позволит повысить качество жизни населения региона. С самого начала ее реализации в 2022 году депутаты осуществляли контроль за ходом выполнения программы, согласовывали изменения.

По данным минэка, проектом соответствующего постановления предлагается увеличение общего объема финансирования программы в 2023-2027 годах на более чем 48 млрд рублей. Почти на 30 млрд рублей предусмотрено увеличение финансирования подпрограммы «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности». Дополнительные средства предлагается направить как на реализацию действующих, так и на создание новых объектов.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко заострил внимание на строительстве муниципальных поликлиник. Данная тема неоднократно становилась предметом обсуждения в парламенте. Муниципалитеты остро нуждаются в данных объектах. В этой связи было дано поручение усилить парламентский контроль за ходом реализации обозначенных объектов.

В ходе обсуждения представленной информации председатель ЗСК адресовал ряд вопросов представителям органов исполнительной власти.

В завершении депутаты поддержали внесение изменений в госпрограмму. В итоговом решении отражен также ряд рекомендаций министерству экономики.