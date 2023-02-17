Сотрудники «ТНС энерго Кубань» стали донорами крови

Фото: «ТНС энерго Кубань»

Энергетики приняли участие в донорской акции, связанной с Международным днем детей, больных раком, и в преддверии Дня защитника Отечества.

Донорами стали 45 сотрудников гарантирующего поставщика электроэнергии в Краснодаре. Участники тщательно готовились к мероприятию и соблюдали все необходимые рекомендации медиков. У каждого донора произвели забор порядка 450 миллилитров крови. После 120-дневного карантина ее направят в Детскую краевую клиническую больницу.

«Наша компания впервые участвует в донорской акции и большинство сотрудников сдавали кровь впервые. Благодарим каждого, кто не остался в стороне. Надеемся, что наш вклад поможет нуждающимся и, возможно, спасет чью-то жизнь», – рассказали в пресс-службе «ТНС энерго Кубань».