Полицейские задержали двоих курьеров телефонных мошенников Фото из архива КП

На Кубани пенсионерка помогла полицейским задержать телефонных мошенников. Аферисты пытались выманить у женщины 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 72-летней жительнице станицы Советской Новокубанского района позвонила неизвестная женщина. Она представилась ее дочерью и сообщила, что якобы устроила ДТП с пострадавшими. За то, чтобы решить вопрос с сотрудниками ДПС, ей требовалось 1,5 млн рублей. Мошенница попросила денег у пенсионерки, которая, в свою очередь, сказала, что подумает и ответит.

Тем временем женщина позвонила родственникам и убедилась, что до этого разговаривала с мошенниками. После этого пенсионерка обратилась в полицию и помогла задержать курьеров мошенников.

Перезвонив аферистам, она согласилась передать деньги. К женщине приехали двое жителей станицы Ленинградской, которых на месте задержали полицейские. Как выяснилось на допросе, жертвой мошенников едва не стала еще одна жительница.

Так, накануне курьеры планировали забрать 1 млн рублей у 66-летней женщины. Но женщина прекратила разговор и обратилась в полицию.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время задержанные находятся в заключении под стражей.

- Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности подозреваемых, и задержание организатора, - добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю.