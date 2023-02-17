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НовостиОбщество17 февраля 2023 8:36

На Кубани пенсионерка помогла полицейским задержать телефонных мошенников

Аферисты едва не обманули женщину на 1,5 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
Полицейские задержали двоих курьеров телефонных мошенников Фото из архива КП

Полицейские задержали двоих курьеров телефонных мошенников Фото из архива КП

На Кубани пенсионерка помогла полицейским задержать телефонных мошенников. Аферисты пытались выманить у женщины 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 72-летней жительнице станицы Советской Новокубанского района позвонила неизвестная женщина. Она представилась ее дочерью и сообщила, что якобы устроила ДТП с пострадавшими. За то, чтобы решить вопрос с сотрудниками ДПС, ей требовалось 1,5 млн рублей. Мошенница попросила денег у пенсионерки, которая, в свою очередь, сказала, что подумает и ответит.

Тем временем женщина позвонила родственникам и убедилась, что до этого разговаривала с мошенниками. После этого пенсионерка обратилась в полицию и помогла задержать курьеров мошенников.

Перезвонив аферистам, она согласилась передать деньги. К женщине приехали двое жителей станицы Ленинградской, которых на месте задержали полицейские. Как выяснилось на допросе, жертвой мошенников едва не стала еще одна жительница.

Так, накануне курьеры планировали забрать 1 млн рублей у 66-летней женщины. Но женщина прекратила разговор и обратилась в полицию.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время задержанные находятся в заключении под стражей.

- Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности подозреваемых, и задержание организатора, - добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю.