Роскадастр Кубани рассказал, как быстро получить выписку об объекте недвижимости

Фото: Роскадастр края

Проверить возможные обременения на дом или квартиру, узнать собственника недвижимости всего за несколько минут дает возможность сервис по предоставлению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эксперты краевого Роскадастра рассказывают о плюсах данного сервиса.

На сайте ППК «Роскадастр» (kadastr.ru) в разделе «Сервисы и услуги» - «Заказать выписку из ЕГРН» можно получить следующие виды выписок:

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- об объектах недвижимости;

- о переходе права на объект недвижимости;

- о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве;

- кадастровый план территории.

«Сервис Роскадастра по запросу выписок из ЕГРН позволяет просматривать не только информацию обо всех объектах недвижимости, правообладателем которых является пользователь, но и проверить наличие ограничений (обременений) в свою пользу. При заказе выписок необязательно ждать, когда будет готов весь пакет документов. Их можно просматривать и скачивать отдельно по мере готовности», - рассказывает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

Удобный интерфейс помогает с легкостью получить выписку. Для этого необходимо войти в сервис через учетную запись "Госуслуг", ввести кадастровый номер и адрес объекта. Далее остается выбрать конкретную выписку и положить в корзину.

Обращаем внимание, что при оформлении одного заказа в корзину допустимо внести не более 500 выписок. В случае, если не все выписки были добавлены в корзину из-за ограничения по размеру, следует выгрузить соответствующие объекты недвижимости в файл формата *.csv.

Таким образом, в файл будут выгружены кадастровый номер; вид выписки (если она была добавлена для объекта); признак, свидетельствующий о размещении объекта в корзине; адрес; вид; наименование; площадь и кадастровая стоимость.

Напоминаем, что оплата услуги производится в режиме онлайн. Помимо данной платы, в стоимость включается комиссия банка.

Заказать выписку из ЕГРН также можно в бумажном виде в любом офисе МФЦ, электронно на сайте Росреестра в «Личном кабинете».

Своевременно получить необходимые сведения возможно, воспользовавшись выездным обслуживанием, по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.