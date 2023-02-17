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НовостиОбщество17 февраля 2023 8:44

Первый круизный лайнер из Сочи в Египет отправится в ноябре 2023 года

Путешествие будет длиться две недели
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Все лайнеры отправляются из морпорта Сочи

Все лайнеры отправляются из морпорта Сочи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Сочи в Египет запускают круизные путешествия. Первый лайнер отправится уже в ноябре 2023 года. Путешествие будет длиться две недели.

- Для посещения Турции и Египта пассажирам не требуется виза, весь персонал говорит на русском языке, а на борту лайнера есть возможность использования российских платежных систем, - рассказали в пресс-службе круизного оператора.

Как удалось узнать “КП ” - Кубань”, круизный сезон в этом году стартует 29 апреля. Лайнер отправится из морпорта Сочи. За год планируется организовать 29 круизов.

К слову, лайнер будет курсировать по четыре дня в предновогодние дни в Трабзон, Уние и Стамбул. В Новый год и Рождество запланированы три праздничных круиза.