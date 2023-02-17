На Кубани за сутки выявили 231 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 231 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 15 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 90 пациентов, в Новороссийске - 18, в Сочи – 15. 12 человек заболели в Армавире, восемь - в Геленджике, семь - в Тихорецком районе, по шесть - в Ейском, Ленинградском и Крымском, по пять - в Северском и Староминском.

По четыре положительных результата получено в Анапе, Динском, Кавказском, Каневском, Кущевском, Павловском, Тбилисском, Усть-Лабинском муниципалитетах, три - в Гулькевичском, по два - в Абинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Тимашевском и в Горячем Ключе.

- По одному случаю выявили в Белореченском, Выселковском, Красноармейском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском и Туапсинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 231 пациента.