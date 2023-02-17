В Геленджике на Михайловском перевале ввели реверсивное движение из-за снегопада Фото: t.me/ogibddgel

В Геленджике на Михайловском перевале ввели реверсивное движение из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу-курорту.

- На Михайловском перевале реверсивное движение. Будьте аккуратней! – говорится в сообщении.

В настоящее время на дорогах Геленджика работают снегоуборочные машины. Но, как уточняют в Госавтоинспекции, спецтехника не справляется. Из-за обильных осадков водителей просят не пользоваться личным транспортом.

- Госавтоинспекция города Геленджика призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости и не эксплуатировать транспорт, не оборудованный зимними шинами, - напомнили в ГИБДД.