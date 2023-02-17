В Сочи запустят новый автобусный маршрут с 18 февраля

Маршрут будет работать по регулируемому тарифу

В Сочи запустят новый автобусный короткий маршрут № 86к. Он начнет курсировать с 18 февраля. Автобус будет доставлять пассажиров от кинотеатра «Аэлита» и до санатория «Искра».

- Маршрут будет работать по регулируемому тарифу, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, автобус будет проезжать мимо остановок улица Бытха, Милиция, ЦВС имени Ворошилова, санаторий "Правда" и санаторий "Приморье".

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в обратном направлении автобус будет следовать через санатории "Приморье", "Правда", ЦВС имени Ворошилова, санаторий "Металлург" и Университет.