Авария произошла в Славянске-на-Кубани Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Nissan насмерть сбил 52-летнюю женщину. Авария произошла накануне, 16 февраля, в Славянске-на-Кубани.

Предварительно, 37-летний водитель Nissan Altima около 20:00 проезжал по улице Дружбы Народов. В этот момент 52-летняя жительница переходила дорогу в неустановленном месте. Не заметив женщину и не успев притормозить, мужчина сбил ее.

- В результате происшествия пешеход погиб на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ейске водитель легковушки насмерть сбил 38-летнего мужчину. Мужчина в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу.