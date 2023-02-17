Водитель сбил школьника и врезался в забор Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Ейском районе пьяный водитель ВАЗ сбил 11-летнего мальчика. ДТП произошло 16 февраля в станице Должанской.

Предварительно, 46-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 проезжал по улице Октябрьской. Превысив скорость, он не справился с управлением, съехал с дороги на тротуар, сбил 11-летнего школьника и врезался в забор дома.

Поведение водителя говорило о том, что он пьян. Медосвидетельствование позже подтвердило, что мужчина выпил перед тем, как сесть за руль.

- В результате происшествия 11-летний мальчик с травмами был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Славянске-на-Кубани водитель Nissan насмерть сбил 52-летнюю жительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.